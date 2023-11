Pioli resta sulla panchina del Milan, ma a una condizione: il patto con la società dopo la brutta sconfitta con l’Udinese

Il Milan ha deciso: si andrà avanti con Pioli nonostante le tre sconfitte in cui è incappata la sua squadra nelle ultime quattro uscite. Una decisione presa per dare continuità al progetto estivo ma non completamente definitiva.

È normale che la società si aspetti qualcosa di più dall’allenatore, che resterà sulla panchina rossonera a patto di invertire la rotta con PSG e Lecce: l’obiettivo è tenere viva la qualificazione agli ottavi di Champions e rimanere a distanza accettabile dall’Inter, scrive la Gazzetta.