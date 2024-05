Conceicao Milan, RETROSCENA che avvicina il tecnico a Milanello: c’entra Leao, cosa ha chiesto l’attaccante

Conceicao-Milan, spunta il retroscena relativo al possibile arrivo del tecnico del Porto: il portoghese vorrebbe lui o Amorim

Importante retroscena relativo al possibile arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Come riportato da TMW, e in particolare dal giornalista Losapio, Rafael Leao avrebbe chiesto alla società di scegliere per il post Pioli uno tra l’attuale tecnico del Porto e Amorim. Rafa potrebbe essere accontentata:

PAROLE – «Leao vorrebbe un allenatore top, preferibilmente uno tra Conceicao e Amorim».