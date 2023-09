Pioli stroncato dai giornali: «Se la gioca come se di fronte avesse una squadra qualsiasi, e gli costa caro». Il giudizio dei giornali

I giornali oggi in edicola ci vanno giù pesante su Pioli dopo il clamoroso 5-1 rimediato dal suo Milan nel derby di ieri contro l’Inter. Per il Corriere dello Sport la sua prestazione è da 5 in pagella.

Non è che non ci provi – si legge – è che parte per giocarsela come se di fronte avesse una squadra qualsiasi. Praticamente si costituisce e spera che la sfacciataggine tattica alla fine paghi. Invece costa cara.