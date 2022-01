Pioli non cerca alibi: «La stagione è questa, bisogna adattarsi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato del caos Covid che sta avvenendo in questa stagione. Le sue parole in conferenza stampa

Stefano Pioli commenta così la situazione in Serie A relative alle positività al Covid e le gare rinviate: «La stagione è questa, bisogna adattarsi. È così in tutta Europa, ci sono partita che si giocano e altre no. Noi siamo contenti di aver giocato, pensiamo a mettere in campo una prestazione seria ed efficace per vincere la partita. Poi ci sono gli organi competenti che prendono decisioni non facili».

