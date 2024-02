Pioli continua a difendere le scelte di Monza Milan: «Erano giuste per quella partita, non ho 11 titolari!». Le dichiarazioni in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha presentato il match di campionato contro l’Atalanta tornando sulle scelte nella sconfitta di Monza.

PENSA SOLO ALL’EUROPA LEAGUE – «Non è così perché continuo a ripetere che vogliamo essere protagonisti nelle due competizioni. Continuo a ripetere che non ho 11 titolari, credo che le scelte di Monza fossero quelle giuste per quella partita e per le condizioni dei giocatori, continuo a credere che veniamo giudicati solo dai risultati. La formazione migliore sarà quella che schiererò domani in base alle condizioni dei miei giocatori, a chi ha recuperato».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ATALANTA