Pioli Milan, clamorosa rivelazione di Zazzaroni! Cosa ha detto sull’ex tecnico rossonero

Pioli Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato della situazione legata alla panchina rossonera: le sue dichiarazioni

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

PAROLE – «Theo Hernandez ha preso 57 cartellini in carriera. Se è ammonito e stai vincendo 1-0 contro una squadra inguardabile come il Feyenoord tu lo devi cambiare. Nessuna squadra italiana ha il potenziale di risolutori che ha il Milan. Il problema per me è la società che manca, mancano le competenze. Il Milan non può prendere un allenatore per sei mesi. Sarri non accettato un contratto di sei mesi. Se conoscevano davvero Conceiçao non lo avrebbe preso. Conceiçao è un allenatore di nervi, nello spogliatoio del Milan, dove ci sono diversi giocatori con un certo tipo di carattere, serviva di più uno alla Pioli. Se prendi Joao Felix, ammazzi Pulisic che era stato il migliore inseme a Reijnders. Ci sono tanti problemi che non sono stati risolti. Volevano prendere Rashford, ma cosa te ne fai di Rashford se hai Leao? Volevano metterlo prima punta, che non è il suo ruolo».