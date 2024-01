Pioli a Milan Tv: «Adli si sta meritando tutto. Contro l’Udinese sarà un’altra gara»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato dopo la vittoria contro la Roma: tutte le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli ha parlato a MilanTv dopo Milan Roma.

VITTORIA CHE DA FIDUCIA – «Assolutamente sì, abbiamo fatto bene stasera siamo contenti. La Roma ha mosso palla velocemente, ma siamo sempre stati attenti tranne in occasione del rigore, ma può capitare. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, siamo stati bravi tutti a interpretare la gara nel modo giusto».

ADLI – «Ha fatto molto bene, ha trovato anche il gol e sono davvero contento per lui. E’ un ragazzo forte e intelligente, l’ho detto da settembre che sta facendo grandi cose, si sta meritando tutto».

SU GABBIA – «E’ ancora un pò presto perchè è tornato da poco e quindi deve prendere forma e condizione, ma lo farà. Oggi è stato bravo come tutti i ragazzi in campo, però sono molto soddisfatto di Matteo perchè l’ho voluto e credo in lui».

CONTRO L’UDINESE – «Sarà un’altra gara, altra storia e altre caratteristiche. Però dobbiamo giocare così sempre, con la giusta attenzione e cattiveria sotto porta possiamo fare bene contro chiunque, poi che sia Roma, Juve o Udinese a noi non cambia, diamo il massimo contro tutti. Cardinale? Vittoria anche per lui, ci fa sempre piacere la sua presenza, ci ha parlato prima e sappiamo cosa fare per renderlo felice: vincere e basta».