Pioli a Milan TV: «Il Milan deve essere protagonista in Europa, ecco che Slavia Praga mi aspetto di trovare»

Alla vigilia di Milan Slavia Praga, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha presentato così la gara che sarà valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Europa League. Le sue parole ai microfoni di Milan TV.

SENSAZIONI – «Gli ultimi due mesi e mezzo della stagione sono i momenti più importanti, abbiamo ancora tante ambizioni in Europa così come abbiamo la volontà di migliorare la nostra posizione in campionato e fare più punti possibili. Il fatto di avere tutti a disposizione tranne Pobega è molto importante».

MILAN PROTAGONISTA IN EUROPA – «Noi vogliamo essere protagonisti, il Milan deve essere protagonista in Europa. Siamo pronti e stiamo bene per affrontare questa sfida. Gli avversari in Europa sono sempre difficili, dobbiamo prestare tanta attenzione e mettere tanta qualità nella partita di domani, cominciare bene sarebbe molto importante per passare il turno».

GIOCARE IN CASA – «Dovremmo essere bravi a sfruttare il fattore casalingo, giochiamo davanti ai nostri tifosi. Per loro sarà credo un po’ più complicata, mi sembra che l’unica sconfitta che hanno avuto nel girone sia stata all’Olimpico con la Roma. Sarà importante comandare la partita»-

IL GIOCO DELLO SLAVIA – «Si giocano sempre il campionato con lo Sparta e sono abituati a comandare le partite, non a subirle. Provano a farlo anche in Europa League, nell’ultima partita nel derby hanno preferito invece non essere così aggressivi. Siamo preparati ad aspettarci sia l’uno che l’altro atteggiamento».

MOTIVAZIONI – «Da parte nostra ci deve essere l’entusiasmo e la grande motivazione di andare avanti e arrivare fino in fondo».