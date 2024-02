Pioli a Milan TV: «Leao fa un gol clamoroso, deve mettersi in testa una cosa. Il risultato doveva essere diverso e il rigore...»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha voluto dire la sua al termine del match di campionato pareggiato contro l’Atalanta

Intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan Atalanta, Stefano Pioli si è espresso così.

DELUSIONE – «Meritavamo la vittoria, sono un po’ deluso anche io come i miei ragazzi, sono contento però della grande prestazione, abbiamo messo sotto l’Atalanta dopo aver giocato anche in Coppa, ci dispiace perché volevamo e potevamo vincere»

SUPERATA LA SCONFITTA CONTRO IL MONZA – «Si, credo che l’abbiamo fatto, a Monza non avevamo fatto bene, la partita di giovedì non è stata facile da gestire con un vantaggio così netto, poi ha giocato bene anche il Rennes. Stasera saranno poche le cose che dirò ai ragazzi martedì sulla partita, abbiamo fatto bene»

SU LEAO – «Fa un gol clamoroso, ma ho apprezzato moltissimo la dedizione e la voglia di giocare sempre durante la gara, sono felice per Rafa, lui deve mettersi in testa che deve essere questo tipo di giocatore»

RIGORE PER L’ATALANTA – «Secondo me non era rigore, il risultato doveva essere diverso, dobbiamo fare di più, anche se è difficile concedere così poco a questo livello»

POCHI ERRORI – «Bisogna cercare l’errore nel dettaglio oggi, forse sul corner dato in occasione del rigore, però quando giochi così bene e non vinci bisogna essere ancora più attenti a capire i motivi di una partita non vinta»