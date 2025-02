Pioli Milan, Sorrentino lo difende: «Lui è stato fatto passare per il peggiore della storia ma la realtà è questa». Le ultimissime

Il Milan è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Torino per 2-1. Di seguito il duro commento di Stefano Sorrentino rilasciato in diretta a Tutti in the box su Stefano Pioli, di cui ne ha preso le difese.

LE PAROLE DI STEFANO SORRENTINO SUL MILAN – «Sembrava che Pioli fosse stato il peggiore allenatore della storia del Milan, però intanto anche già solo un discorso di cessioni e di plusvalenze con giocatori sconosciuti che ha portato, ha fatto giocare e li ha portati in semifinale di Champions League».