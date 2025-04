Pioli Milan, Reijnders: «Devo tanto a lui anche se oggi mi viene meglio questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui suo ex tecnico Stefano Pioli.

PIOLI – «Ora sono più concreto e rispetto all’anno scorso ho qualche occasione in più per arrivare a calciare in porta. A Pioli devo tantissimo: mi ha dato fiducia e ho un gran feeling con lui. Come allenatore e soprattutto come persona».