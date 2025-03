Condividi via email

Pioli Milan, l’ex tecnico a cuore aperto: «Mi dispiace per i miei giocatori e per i tifosi, auguro loro questo». Le ultimissime notizie

Il Milan, domenica sera, ha perso contro la Lazio 1-2. In occasione del settimo anniversario della morte di Davide Astori Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky sulla stagione rossonera

«Certo che mi dispiace… In questo momento sono lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori, per i tifosi, perché a Milano si era creato qualcosa di magico ed entusiasmante. Auguro di ritrovare quell’energia»