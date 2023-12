Pioli scopre la difesa a tre: può essere riutilizzata per due motivi

Pioli scopre la difesa a tre: può essere riutilizzata dal Milan nelle prossime partite per questi due motivi

Nella giornata di ieri il Milan e Stefano Pioli hanno scoperto un nuovo sistema di gioco: si tratta della difesa a tre, un modulo che già nella sua prima applicazione ha dato risposte molto importanti.

Come riportato dal Corriere della Sera è un sistema che potrà essere riproposto nelle prossime gare: innanzitutto per dare maggiore aiuto a Kjaer, rientrato soltanto ieri dopo parecchio tempo, poi perchè in questo modo Theo Hernandez può spingere maggiormente lungo la fascia di sua competenza.