Pioli: «Il Milan ha ferocia mentale, ma non siamo…». Il tecnico rossonero ha parlato in vista della sfida contro il Napoli

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della ferocia mentale del Milan, che bisogna avere in campo contro il Napoli allo Stadio Maradona. Di seguito le sue parole:

FEROCIA MENTALE – «Sono sicuro che il Milan abbia ferocia mentale, dove serviva l’abbiamo messa in campo. Non siamo stati continui e abbiamo perso fiducia. Ma ce l’abbiamo e la metteremo in campo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!