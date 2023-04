Conferenza Pioli: «Ci danno tutti per sfavoriti ma siamo pronti»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli: le sue dichiarazioni

SOSTA E MOMENTO: «C’è stata l’ultima sosta prima di questi ultime 2 mesi e saranno decisivi. Possiamo fare ancora tanto, al momento sono solo giudizi parziali. Io durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente, come lo scorso anno anche quest’anno in pochi credono in noi. Questa stagione potrà essere positiva, addirittura gloriosa, o un pò negativa. Sappiamo quello che possiamo fare tra campionato e Champions League».

DIFESA A 4: «C’è l’ipotesi di tornare a 4 dietro anche se noi parliamo di concetti. Abbiamo provato entrambe le cose, se giochiamo da Milan possiamo vincere, se non giochiamo da Milan rischiamo di perdere».

GARA DI ANDATA: «Nella gara di andata era stata una delle poche partite nella quale avevamo deciso di aspettarli un pochino. Abbiamo tutte le caratteristiche per giocare da protagonista, affrontiamo un Napoli di livello che merita tutti i complimenti ma mi fido dei miei. Vogliamo però andare oltre i limiti e rendere anche questa stagione positiva».

OSIMHEN: «Osimhen è un giocatore fortissimo ma senza il Napoli ha vinto 7 partite consecutive e ci ha battuto. Le mie scelte non dipenderanno dalla sua assenza. Paura del Napoli per la Champions? Chiedetelo a loro, non lo so».

GRUPPO: «Io credo di allenare un gruppo molto responsabile e consapevole capace di non farsi condizionare dalle cose uscite fuori da Milanello. Abbiamo fatto benissimo in campionato e meno bene in campionato, possiamo rimediare in questi ultimi 2 mesi. Per domani farò le scelte migliori per vincere la partita, poi saranno fondamentali anche i cambi. Spero sia una partita equilibrata».

DIFFERENZE COL NAPOLI: «Il Napoli in campionato è stato molto più continuo del Milan in campionato, noi non siamo stati così continui specie negli ultimi 2 mesi. Ora però comincia un’altra stagione, all’andata non meritavamo di perdere. Domani sarà una partita diversa ma comunque a prescindere da domani le due partite di Champions League saranno diverse. Entreranno in gioco altri fattori che non sono condizionabili».

INFORTUNATI: «La sosta c’è stata, purtroppo Ibra e Kalulu sono tornati infortunati. Ma la squadra sta bene ed è pronta».

LEAO: «Il ruolo di Leao è perfetto per lui, lui è l’unico giocatore che può andare dove vuole tranne sotto la palla e domani sarà la stessa cosa».

EFFETTO IBRA: «Io sono il primo tifoso e sponsor di Zlatan ma è troppo riduttivo indicarlo come unico motivo di crescita della squadra. Abbiamo un bagaglio tecnico diverso, abbiamo fatto esperienze negative e positive. Possiamo giocare e vincere senza Zlatan, è stato difficilissimo vincere il campionato dello scorso anno e ci stiamo accorgendo quanto sia difficile vincere quest’anno. Ma possiamo ancora rimediare negli ultimi 2 mesi».

ROSA: «Avrò bisogno di tutti ma credo che sarà un discorso solo in quella settimana lì. Prima c’è spazio per recuperare per far bene ogni singola partita, anche in campionato. Faccio gli auguri a Sacchi, Seedorf e Zaccheroni. Dobbiamo aggiungere qualità, senza risulta difficile vincere».

CONFRONTO IN CHAMPIONS LEAGUE: «Sicuramente il doppio confronto di Champions sarà una festa, giocare la Champions a San Siro ti dà emozioni diverse. Prima c’è la partita di domani».

MILAN COME SINNER: «Sinner ha giocato di spirito, di qualità e di mentalità, dovremo avere le stesse caratteristiche. Gli ultimi 2 mesi sono stati al di sotto delle nostre possibilità ma la squadra non ha dimenticato come si preparano certe partite in campionato».

VRANCKX: «Vrankcx sta crescendo, è un calciatore giovane e forte. Sta facendo bene in tutti gli allenamenti. I giocatori che non giocano non devono fare bene, devono fare meglio. Aster sta facendo di tutto per farmi cambiare idea, poi io faccio le mie scelte».

FEROCIA MENTALE: «Sono sicuro che il Milan abbia ferocia mentale, dove serviva l’abbiamo messa in campo. Non siamo stati continui e abbiamo perso fiducia. Ma ce l’abbiamo e la metteremo in campo».

CONSIDERAZIONI FINALI: «I giocatori rientrati dalle Nazionali stanno bene, non abbiamo avuto problemi. Dispiace per Zlatan e Kalulu. Con i giocatori che sono rimasti qui due settimane abbiamo lavorato anche individualmente, in Nazionale c’è da sperare che giochino. Stiamo bene e siamo pronti per il finale di stagione. Non credo che giocheremo a specchio, prenderemo posizioni diverse per avere dei vantaggi in entrambe le fasi. Così prepariamo le partite».