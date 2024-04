Pioli Milan, Calamai avvisa il tecnico: «Con questi risultati rischia». Poi si interroga su Ibrahimovic

Pioli-Milan, Luca Calamai ha avvisato il tecnico rossonero: con questi risultati rischia la panchina. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato del futuro di Pioli al Milan:

PAROLE – «Ibra al potere. Sarà curioso vedere come opererà Zlatan da padre-padrone dell’area sportiva del Milan. Un mestiere nuovo per lui. La prima scelta sarà l’allenatore. Un passaggio complicato. La conferma di Pioli fino a qualche giorno fa sembrava la soluzione più logica. Il Normal One è un tecnico che sa come muoversi dentro e fuori lo spogliatoio. Non accende la fantasia ma per un dirigente giovane è un perfetto compagno di viaggio. Gli ultimi risultati, però, hanno rimesso in dubbio il futuro di Pioli. Se la squadra rossonera va fuori dall’Europa League questo può essere un bel problema. Anche il pareggio in campionato con il Sassuolo certo non regala sorrisi. Le prossime sfide in Coppa con i giallorossi e in campionato nel derby saranno decisive. Il Normal One ha bisogno di riprendersi un posto in copertina. Altrimenti potrebbe entrare in competizione con altri tecnici. Magari anche con Conte».