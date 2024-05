Calciomercato Milan, sono tre le alternative a Buongiorno: TUTTI i nomi sulla scrivania rossonera

Calciomercato Milan, i rossoneri studiano le alternative ad Alessandro Buongiorno: sono tre i nomi sulla scrivania del Diavolo

Come riportato da Tuttosport, Alessandro Buongiorno è il grande sogno del calciomercato Milan ma, viste le difficoltà per arrivare al centrale del Torino, il club rossonero tiene in caldo anche tre importanti alternative.

Lacroix, Brassier e Todibo, già cercato dal Milan nel 2022, rispondono all’identikit del profilo che cerca il club rossonero. Le riserve verranno sciolte solo a fine stagione anche in base alle indicazioni del nuovo allenatore.