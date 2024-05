David Milan, Furlani insiste! Il prezzo ago della bilancia, serve questa cifra - Milan News 24

David-Milan, l’attaccante resta nel mirino di Furlani per la prossima stagione: il prezzo spinge i rossoneri a fare un tentativo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jonathan David resta uno dei nomi segnati sul taccuino del calciomercato Milan per rinforzare l’attacco della prossima stagione.

Il prezzo in particolare fa gola a Furlani: col contratto in scadenza a giugno del 2025, il Lille è disposto ad accettare una cifra intorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi. Le valutazioni sono in corso: Furlani deve convincere Ibrahimovic e Moncada.