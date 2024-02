Pioli Milan, Bonanni sicuro: «Resta solo se vince l’Europa League ma chi prendi al posto suo?»

Pioli-Milan, Massimo Bonanni ha parlato del futuro del tecnico rossonero: può restare a Milanello solo in un caso

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del futuro di Stefano Pioli:

PAROLE – «E’ un Milan che ha fatto un’ottima partita che se non fosse stato per il portiere avversario avrebbe vinto. Non lo criticherei eccessivamente per questo. I tifosi sono sempre molto esigenti, giocare nel Milan non è semplice e per me Pioli non sta facendo male. Da tempo però penso che vista la situazione, l’unica cosa che può tenerlo in corsa per questa panchina per il prossimo anno è un successo in EL. Per me rimane un tecnico di valore, ma chi prendi al suo posto?».