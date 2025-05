Pioli Milan, l’aneddoto è da non credere! Era successo un anno fa, spunta l’intreccio con l’Europa League

Pioli Milan, clamoroso aneddoto sull’ex tecnico rossonero: se avesse raggiunto la semifinale di Europa League sarebbe stato confermato

Il Milan sembra avere una tendenza a prendere decisioni con ritardo, e anche quest’anno non fa eccezione. Un anno fa, la dirigenza milanista aveva valutato la possibilità di confermare Stefano Pioli alla guida della squadra in caso di passaggio del turno in Europa League contro la Roma, e questa era effettivamente una possibilità reale.

Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e il Milan ha finito per cambiare allenatore, ingaggiando Stefano Pioli non fu confermato. Ora, la situazione sembra ripetersi, con il Milan che deve nuovamente cercare un nuovo allenatore e sembra essere in ritardo rispetto alle altre squadre.

La storia si ripete e il Milan deve trovare una soluzione per evitare di commettere gli stessi errori del passato e trovare un allenatore che possa guidare la squadra al successo.