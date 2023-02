Pioli sul mercato del Milan: «Arriverà il momento anche per i nuovi acquisti». Le parole sulle critiche al mercato e non solo

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao e delle due successive panchine.

MERCATO: «I ragazzi che sono arrivati non sono ancora esplosi perchè sono molti giovani, molti si dimenticano di Leao e Kalulu che hanno avuto i loro alti e bassi. Sono ragazzi di talento quindi la società non ha sbagliato gli acquisti. Poi il momento magari mi spinge a far giocare giocatori più solidi ma arriverà il loro momento. Delle critiche non mi offende nulla, poi io so cosa devo fare e so di avere calciatori forti e consapevoli. Quello che dicono, sia in positivo che in negativo, è sempre esagerato».

