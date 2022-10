Pioli: «L’episodio di Pablo Marì ci ha colpito, ho chiamato subito Galliani»

Stefano Pioli ha parlato anche del gravissimo episodio capitato a Pablo Marì, il difensore del Monza accoltellato ad Assago

Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, Stefano Pioli ha parlato anche del grave episodio che ha visto coinvolto Pablo Marì:

«La situazione di Pablo Marì ha colpito tutti noi. Siamo nelle mani del destino e bisogna cercare di essere il più attenti possibile. Ho subito sentito Galliani per sapere come stessero le cose. Fortunatamente è andato tutto bene, si riprenderà ma sono cose che non dovrebbero succedere».

