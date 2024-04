Pioli chiama Leao: gli ha fatto due richieste per questo finale di stagione. I dettagli

Pioli chiama Leao: gli ha fatto due richieste per questo intensissimo finale di stagione. Di seguito TUTTI i dettagli

Tuttosport oggi in edicola ha proposto un approfondimento su Leao, che sembra ora al top della forma sia a livello fisico sia a quello mentale nel momento cruciale della stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Pioli si aspetta che il portoghese nel mese di aprile faccia la differenza tanto in Serie A (c’è da blindare il secondo posto) sia in Europa League. Non solo: il 10 rossonero è chiamato a fare la differenza anche nel derby contro l’Inter del prossimo 22 aprile per lavare via le cinque sconfitte consecutive.