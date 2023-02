Pioli: «Leao è un giocatore importante. Il programma era farlo riposare un po’». La spiegazione del tecnico sulle panchine del portoghese

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao e delle due successive panchine.

LEAO: «Leao è sicuramente un giocatore molto importante per me e per la squadra e lui lo sa. Tornato dal Mondiale il nostro programma era farlo riposare un po’, poi ha dovuto giocare subito. Per questo gli abbiamo dato minutaggio ridotto poi come tutti i calciatori è più contento quando gioca».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!