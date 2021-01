Pioli: «Leao ha pontezialità enormi. Juventus? Vogliamo vincere»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita fra il suo Milan e il Benevento di Filippo Inzaghi

Stefano Pioli, intervenuto a Sky nel post gara di Benevento-Milan, si è detto soddisfatto della vittoria della sua squadra.

Ecco le parole di Pioli: «Rafael Leao ha delle potenzialità enorme. Abbiamo giocatori molto giovani, pretendo molto da loro. Ancora una volta ci abbiamo messo anima cuore e intensità. Vittoria importante. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati dei nostri avversari. Pretendiamo il massimo da noi stessi. Non abbiamo iniziato bene la gara, ma dopo abbiamo avuto una grande reazione e voglia di portare a casa il risultato. Siamo un gruppo giovane che deve continuare a migliorare. Adesso andiamo a vedere la Juventus e poi prepariamo la gara di mercoledì. Tonali? L’ho abbracciato nello spogliatoio, era dispiaciuto per l’errore. Ma c’è da dire che al VAR sembrava un fallo più grave di quello che era. In ogni caso Sandro imparerà da questo errore. Anche il rigore contro la Lazio, Pierre Kalulu toccava il giocatore biancoceleste e al fermo immagine sembrava più grave di quello che era. In ogni caso nessuna polemica, perché Fabrizio Pasqua è un ottimo arbitro. Credo che sarà una bella partita quella contro la Juventus. Loro, l’Inter e il Napoli sono le più forti del campionato. Ora ci godiamo la nostra vittoria e ci prepariamo per la sfida. Non sarà ancora decisiva né ci sarà alcun passaggio di consegne Dobbiamo guardare ad aprile la classifica, adesso mancano troppe partite. La nostra forza è sempre stata quella di concentrarsi verso il prossimo impegno. Abbiamo delle assenza che stiamo coprendo molto bene. Prepariamoci bene, ce la giocheremo ma non sarà una partita decisiva, ma vogliamo vincerla. L’intensità con cui giochiamo e lo spirito sono i nostri segreti. Dobbiamo continuare così. Abbiamo qualità ma vinciamo perché abbiamo intensità e tutti ci danno dentro. Se tutti ci sforziamo abbiamo le doti per vincere. Leao deve imparare ad attaccare meglio gli spazi quando non ha palla. Deve smarcarsi bene con velocità e con forza. Poi ha la qualità per fare le giocate che abbiamo visto oggi. Deve lavorare con più intensità mentale, capire i movimenti e gli spazi. Deve capire come sfruttare al meglio le sue caratteristiche».