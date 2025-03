Pioli, la Juventus pensa a lui come possibile sostituto di Thiago Motta: si potrebbe fare in un solo caso. Le ultimissime sui rossoneri

Stefano Pioli potrebbe tornare ad allenare in Italia. Come riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe pensando all’ex Milan come eventuale sostituto di Thiago Motta.

Oltre a lui i bianconeri starebbero anche sondando i profili di Antonio Conte e Gasperini. Tutto, comunque, passerà dal futuro dell’attuale tecnico seduto in panchina Thiago Motta.