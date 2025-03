Condividi via email

Pioli, la Juventus lo valuta concretamente per il post Thiago Motta: le cose stanno in questo modo. Le ultimissime sui rossoneri

Stefano Pioli potrebbe tornare ad allenare in Italia. Come riportato ieri sera a Pressing la Juventus starebbe pensando all’ex Milan come eventuale sostituto di Thiago Motta.

Oltre a lui i bianconeri starebbero anche sondando i profili di Antonio Conte, Gasperini, Tudor e Mancini. Tornando su Stefano Pioli, dunque, potrebbe concludersi a breve la sua esperienza oltreoceano in Arabia Saudita.