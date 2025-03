Pioli alla Juventus, Bargiggia alimenta la suggestione: «So di per certo di questa volontà di Giuntoli». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulle voci che vedrebbero Stefano Pioli alla Juventus:

Pioli alla Juventus è una pista percorribile?

«Pioli da mie fonti è un progetto della Juve di Giuntoli per la prossima stagione. Lui, senza entrare nei dettagli, la disponibilità l’ha data. Corrisponde alle caratteristiche di un allenatore che fa un buon calcio, moderno, che ha buoni rapporti coi calciatori (vedi Theo e Leao al Milan), ha un salario in linea con le possibilità delle squadre italiane, chiaramente molto diverso da quello che percepisce attualmente in Arabia. Ovvio che da qui a dire che ci sono delle certezze ci passa ancora del tempo perchè bisognerà vedere se la Juve avrà bisogno di mettere un traghettatore o se anticipa una scelta per la prossima stagione. Sicuramente quella di Pioli alla Juve è una pista da seguire».