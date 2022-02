Pioli in conferenza stampa: «Si parla troppo di maturità e gioventù»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa post Salernitana Milan:

SALERNITANA – «La nostra non è stata una grande prestazione, la Salernitana ha fatto una grande partita di grande determinazione, e ce lo aspettavamo. Siamo mancati nella pulizia tecnica. Salvezza? Sarà difficile, ma può lottare fino alla fine. Non conosco bene il calendario della Salernitana, quindi il mio giudizio è parziale, ma sicuramente è cambiata molto rispetto all’inizio della stagione. Il mio ritorno a Salerno? Sono già passati 19 anni, ma la Salernitana è dentro di me. Ho un bellissimo ricordo»

MATURITA’ – «Se ne parla troppo, di gioventù, la squadra ha dimostrato di saper giocare. Oggi abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione»

LA FASCIA SINISTRA – «Leao e Theo Hernandez? Non sono stati il nostro problema, devono lavorare come stanno facendo