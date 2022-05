Pioli: «Il coro dei tifosi? Sentirlo mi dà tante emozioni, è incredibile». L’estratto delle sue dichiarazioni a MilanTV

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Un estratto delle sue dichiarazioni.

SU PIOLI IS ON FIRE: «Sto comprendendo adesso quello che è stato il nostro percorso e ciò che possano aver immaginato i tifosi. È un’emozione incredibile sentirlo. Ma la cosa più bella è averlo fatto quando ancora non avevo vinto niente… Al di là dei luoghi comuni, i tifosi sanno riconoscere la qualità e la serietà di chi lavora nel proprio club. E questo è il ringraziamento più grande, anche più dei titoloni di questi giorni. Quel coro mi riempie di energia e di orgoglio».

