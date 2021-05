Pioli: «I tifosi ci hanno dimostrato quanto è bello indossare la maglia del Milan»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato la partita vinta 2-0 questa sera dal Milan contro l’Atalanta

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Atalanta-Milan, match vinto 2-0 dai rossoneri. Queste le parole del tecnico rossonero:

Sulla vittoria – «L’abbiamo meritata e l’abbiano meritato. Stasera eravamo terzi per la prima volta, ma siamo sempre stati sopra. Avevamo buttato via il matchpoint domenica scorsa, ma siamo stati bravi questa volta. Sono emozionato e felice, ringrazio il club e i miei collaboratori. I tifosi anche oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan e quanto è bello indossare questa maglia»

Su Kessie – «Oggi valorizziamo il gruppo. E’ merito soprattutto di chi ha giocato meno. Non hanno mai perso disponibilità, qualità e ritmo. Chi ha giocato di più ovviamente è più sotto i riflettori. Franck merita tutti i complimenti del mondo, ma è l’unione e la coesione durante la stagione che sono stati decisivi»

Su Ibra – «Abbiamo giocato senza Ibra per metà campionato. Voglio vedere le altre squadre senza i loro big cosa avrebbero fatto. Ho sempre pensato positivo, ma questa settimana è stata dura. Sarebbe stato difficile accettare la beffa. Ripartiremo con più lucidità per migliorarsi. Adesso godiamocela»

Sui gol in casa e trasferta – «Abbiamo cercato di valutare bene questo aspetto. Non siamo stati una squadra che ha fatto tanti 1 vs 1 nella trequarti offensiva. Qualche giocatore che salti l’uomo ci è mancata. In trasferta invece con qualche spazio in più ce la siamo cavata meglio. Dicevano che giocavamo meglio senza tifosi, ma sono sicuro che con San Siro pieno avremmo reso molto. Speriamo di goderceli l’anno prossimo: i tifosi hanno dimostrato una passione che ci ha riempito di entusiasmo».