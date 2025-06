Pioli pronto a ritornare in Italia: l’ex Milan ha chiuso l’accordo, ufficialità nelle prossime settimane

Pioli, l’ex tecnico del Milan è pronto a ritornare in Italia dopo l’esperienza all’Al Nassr: accordo chiuso con la Fiorentina. I dettagli

La Fiorentina ha sciolto le riserve e ha scelto il suo nuovo condottiero per la prossima stagione: si tratta di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan. Un nome di grande risonanza nel panorama calcistico italiano, la cui scelta è stata dettata dalla volontà di aprire un nuovo ciclo ambizioso per la squadra viola. La notizia, che ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore, trova conferma in diverse fonti, tra cui le indiscrezioni riportate da La Nazione, che ha fornito ulteriori dettagli sulle strategie di mercato del club.

Il ritorno di Pioli in Serie A è un evento di per sé significativo. Dopo un’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Nasr, l’ex allenatore rossonero ha optato per riabbracciare il calcio italiano, un ambiente che conosce a menadito e dove ha ottenuto grandi successi, in particolare la conquista dello Scudetto con il Milan. La sua figura, infatti, era stata accostata anche alla panchina della Nazionale italiana dopo l’esonero di Roberto Mancini, a dimostrazione del prestigio e della considerazione di cui gode nel mondo del calcio. La sua decisione di accettare l’offerta della Fiorentina sottolinea la fiducia riposta nel progetto e la volontà di rimettersi in gioco in un contesto stimolante e con concrete ambizioni.

La società viola, dal canto suo, ha puntato con decisone sull’ex Milan dopo le dimissioni inattese di Raffaele Palladino. La scelta di Pioli non è stata casuale, ma il frutto di una valutazione attenta che ha tenuto conto della sua esperienza, della sua capacità di lavorare con i giovani e della sua visione di gioco. L’arrivo di un tecnico del suo calibro rappresenta un segnale forte sia per l’ambiente che per il mercato. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore, non appena verranno formalizzate le ultime pratiche burocratiche legate alla risoluzione del suo attuale contratto con l’Al Nasr.

Le ambizioni della Fiorentina sotto la guida di Pioli sono chiare fin da subito. Il calciomercato, infatti, si è già acceso con nomi altisonanti che testimoniano la volontà di costruire una squadra competitiva. L’attenzione del club è rivolta in particolare al reparto offensivo, dove l’obiettivo numero uno sembra essere Edin Džeko. Il centravanti bosniaco, desideroso di lasciare il Fenerbahçe per tornare in Serie A, avrebbe già dato la sua disponibilità al progetto viola. La Fiorentina si trova in pole position, avendo superato l’interesse del Bologna, e i contatti sono in fase avanzata.

Ma il vero sogno, il “colpaccio” che Pioli starebbe tentando di portare a termine in prima persona, porta il nome di Sergej Milinković-Savić. Secondo quanto riportato da La Nazione, sia l’area tecnica del club che lo stesso allenatore si sarebbero già mossi per sondare la volontà del “Sergente” di considerare un clamoroso ritorno in Italia, con Firenze come possibile destinazione. L’idea di un centrocampo rafforzato da un giocatore del calibro di Milinković-Savić, già apprezzato in Serie A per le sue qualità fisiche e tecniche, è un chiaro segnale delle intenzioni ambiziose della Fiorentina. Per i tifosi viola, l’arrivo di un tecnico esperto e vincente come l’ex Milan, unito alla possibilità di vedere approdare giocatori di alto livello, significa che è arrivato il momento di sognare in grande.