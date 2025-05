Pioli torna in Serie A? Roma e non solo, spunta un club italiano a sorpresa. Ultime sull’ex Milan

Condividi via email

Pioli può tornare in Serie A? Non c’è solo la Roma sull’ex Milan, spunta un altro club italiano a sorpresa sull’attuale tecnico dell’Al Nassr

Stefano Pioli, ex Milan, potrebbe lasciare l’Al Nassr a fine stagione e sembra essere tra i candidati per sostituire Claudio Ranieri alla Roma. Inoltre, un altro club di Serie A sta monitorando la situazione dell’allenatore italiano, mostrando interesse per le sue capacità tecniche.

La decisione di Pioli potrebbe dipendere dalle offerte che riceverà e dalle sue ambizioni professionali. La sua esperienza e le sue competenze lo rendono un profilo interessante per diverse squadre, sia italiane che internazionali. Sarà interessante vedere come si svilupperà la sua carriera dopo la stagione attuale con l’Al Nassr.