Pioli, il ritorno in Italia dell’ex Milan resta possibile! Contatti in corso, cosa può succedere in estate

Pioli, l’ex Milan e attuale tecnico dell’Al Nassr può tornare in Italia a giugno: resta viva la pista come successore di Thiago Motta alla Juve

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli resta in corsa per la panchina della Juve in vista della prossima stagione.

Secondo il quotidiano, per sostituirlo il club bianconero potrebbe anticipare a breve la mossa per il medio-lungo periodo. Salirebbero le quotazioni di Roberto Mancini in questo caso, in vantaggio in un ipotetico duello sull’ex tecnico del Milan Stefano Pioli, che resiste comunque come candidatura per la panchina bianconera.