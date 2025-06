Pioli salutato da Cristiano Ronaldo: l’ex allenatore del Milan torna in Italia – FOTO

Pioli torna alla Fiorentina, l’ex allenatore del Milan ha ricevuto un saluto ad hoc da parte di Cristiano Ronaldo

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, fa ritorno in Serie A. Dalla stagione 2025/2026 guiderà la Fiorentina, squadra in cui è già stato in passato. Il tecnico parmense ha così chiuso dopo appena un anno la sua avventura all’Al-Nassr.

L’allenatore italiano ha ricevuto un saluto nella sua lingua da parte di Cristiano Ronaldo che ha dedicato una storia a Pioli per il suo addio. «Grazie di tutto», queste le parole di CR7 sulla sua storia Instagram