Pioli, l’ex Milan può ancora tornare in Serie A: quella pista resta valida per giugno. La situazione

Pioli, l’attuale tecnico dell’Al Nassr ed ex Milan resta in corsa per diventare l’allenatore della Juve nella prossima stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la scelta di Tudor come post Thiago Motta in casa Juve non è al momento una decisione definitiva in vista della prossima stagione.

Juve: Tudor e a capo. Il ribaltone in estate aprirà le porte a Conte (il sogno), Mancini o l’ex Milan Pioli. Quest’ultimo dunque culla ancora il desiderio di tornare in Italia dopo l’attuale esperienza in Arabia Saudita.