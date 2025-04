Pioli, l’ex Milan pronto a tornare in Serie A! Riserve sciolte, firma col top club. Ultime

Pioli, l’attuale allenatore dell’Al Nassr ed ex tecnico del Milan è vicinissimo alla panchina della Roma per la prossima stagione

Come riferito da Repubblica, c’è una grossa novità per il futuro di Stefano Pioli, attuale tecnico dell’Al Nassr ed ex Milan.

Pioli scatta, è il nome in pole per la panchina della Roma In pole c’era Gasperini, ma ha declinato l’offerta. Il nome in pole, dopo che è tramontata l’idea Allegri, è quello di Pioli. Ha dato l’ok per arrivare nella Capitale. Proposto Vieira, però non scalda.