Pioli eguaglia Capello alla sua prima stagione al Milan

Come affermato da Opta, il Milan è rimasto imbatutto per tutte le ultime 12 gare di Serie A in un singolo campionato per la prima volta dalla stagione 1991/92 sotto la gestione di Fabio Capello.