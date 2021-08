Pioli: «Ecco le prime impressioni sui nuovi dal punto di vista umano»

Intervenuto Live sul canale ufficiale del club rossonero, Stefano Pioli ha espresso il suo parere su Maignan e Giroud

I risultati conseguiti da un club non possono non prescindere da una grande unione d’intenti; il leitmotiv a Milanello, sin dai primissimi giorni dall’insediamento di Stefano Pioli, appare ormai ben delineato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Considerando le considerazioni sui nuovi innesti, in particolare Maignan e Giroud, il tecnico rossonero è rimasto piacevolmente impressionato dallo spessore umano mostrato dal tandem francese nel corso dei loro primi passi in rossonero.

«C’è sempre questa forza e questo spirito di gruppo, anche vedendo i nuovi ragazzi Maignan e Giroud. Sono tutti ragazzi dai valori importanti e sono persone di spessore». Un ottimo biglietto da visita per calarsi nella nuova realtà.