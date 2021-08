Pioli a MilanTv: «Obiettivo stagionale? Vi dico la mia»

Intervenuto sui canali ufficiali del club, Stefano Pioli ha espresso un suo commento riguardo l’obiettivo stagionale del Milan: le parole

«È presto per dire dove possiamo arrivare, l’importante è essere ambiziosi. Dobbiamo esserlo, sapendo che le difficoltà ci saranno, ma se hai grandi ambizioni gli ostacoli puoi superarli. Credo che questo gruppo abbia una grande voglia di far bene e di rendere onore alla maglia che indossiamo».

Intervenuto sulle piattaforme ufficiali del club, Mister Stefano Pioli ha sottolineato l’importanza della coesione del gruppo in una stagione che si preannuncia ricca di insidie ed ostacoli. Il tecnico rossonero non si focalizza sulla destinazione finale, ma sul percorso che dovrà affrontare la sua squadra per raggiungere i migliori risultati.