Pioli, ecco come cambia il centrocampo rossonero con Tonali

Sandro Tonali, un regista agli ordini di Stefano Pioli. Finalmente il mister rossonero potrà disporre di un’alternativa di qualità ad Isamel Bennacer, che nell’ultima stagione è stato costretto a fare gli straordinari. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un’alternanza tra i due giocatori, ma nella mente dell’allenatore c’è anche l’idea di farli giocare insieme. In questo caso bisognerebbe passare ad un centrocampo a tre oppure addirittura schierarli contemporaneamente in una linea a due, pur sacrificando i muscoli di Kessie (o Bakayoko). In quest’ultimo caso tuttavia, la squadra dovrà avere un equilibrio tattico che in questo inizio stagione ancora non può aver maturato.