Pioli e le 38 partite da allenatore del Milan in Serie A: il bilancio

Stefano Pioli allena il Milan da poco più di un anno, e in questo periodo di tempo ha guidato la squadra per 38 partite in Serie A

Stefano Pioli, da quando è al Milan (cioè dal 9 ottobre 2019), ha allenato la squadra in Serie A per 38 partite, ciò vuol dire un campionato intero. Arrivato per essere solo il traghettatore del dopo Marco Giampaolo, il tecnico parmigiano si è imposto conquistandosi, a suon di buoni risultati, il rinnovo di contratto. Un inizio difficile quello di Pioli al Milan, culminato con la sconfitta per 5-0 in contro l’Atalanta lo scorso 22 dicembre 2019. Il 2020 del Diavolo invece è stato positivo, tanto da permettere a Pioli di sistemare alla grande il suo personale bilancio.

In 38 partite da tecnico del Milan in Serie A, Pioli ha ottenuto 74 punti, frutto di 21 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Una media punti a partita di 1,95. Più in generale invece, considerando anche la Coppa Italia e l’Europa League, Pioli si è seduto sulla panchina rossonera per 48 volte con un bilancio di 27 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte.