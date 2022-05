Pioli e la prima chiamata dopo Sassuolo: «Mia mamma, non era allo stadio». L’estratto delle sue dichiarazioni a MilanTV

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Un estratto delle sue dichiarazioni.

SU CHI HA CHIAMATO SUBITO DOPO IL SASSUOLO: «Ho chiamato a mia mamma. Non che non l’abbia voluta allo stadio, ma non se l’è sentita di venire e la capisco; poi erano tutti allo stadio e ho chiamato a mia mamma, era giusto così. Sa che ho vinto qualcosa di importante. Era felice. Da bambino sognavo di fare il calciatore, da calciatore sognavo di fare l’allenatore. Ho fatto tutto quello che desideravo. Credo che la cosa più bella per una persona sia far diventare la propria passione un lavoro; i miei genitori mi sono stati sempre vicini, con tre fratelli e mio padre che faceva il doppio lavoro. Una famiglia come tante con la passione per il pallone».

