Pioli, dove tutto è partito: «Il primo giorno di ritiro qualcosa era cambiato». L’estratto delle sue dichiarazioni a MilanTV

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Un estratto delle sue dichiarazioni.

SUL PRIMO GIORNO DI RADUNO DELLO SCORSO ANNO: «Merito va al mix nel gruppo squadra: ci sono gli esperti con una mentalità incredibile, come Ibra, Kjaer e Olivier, che vogliono vincere sempre, anche nel quotidiano, accompagnati dalla gioventù degli altri calciatori che volevano migliorare. Noi dal primo giorno volevamo migliorare il risultato dell’anno scorso. Mi sono girato verso i miei collaboratori, capivo che qualcosa era diverso. Gli ho detto: “Porca miseria, cosa è successo?”. Chiedevo ai miei giocatori se sarebbero stati contenti di finire ancora secondi. Non saremmo stati contenti. Questa è stata l’ambizione e la motivazione che ci ha spinto a migliorare giorno per giorno».

