Pioli blinda la sua difesa: «Kjaer è un leader, ha qualità in campo. Ma le prestazioni di Gabbia…». Le dichiarazioni in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha analizzato in conferenza stampa le ultime prestazioni della difesa rossonera, elogiando Kjaer e Gabbia.

KJAER STA AIUTANDO GABBIA – «Sì, Simon è un leader e ha una grande qualità in campo perché sa parlare nel momento giusto. È importante parlare in campo per mettere a posto il compagno a fianco. Ma le prestazioni di Matteo sono importanti con e senza Simon. Sta facendo prestazioni a livello di efficacia e applicazioni, e questa è la caratteristica più importante. Sta facendo sicuramente bene».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ATALANTA