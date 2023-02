Pioli: «De Ketelaere non sarà penalizzato dal cambio di sistema». Le parole sul calciatore belga, ancora poco utilizzato

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato del cambio modulo del Milan nelle ultime partite.

DE KETELAERE E NUOVO SISTEMA DI GIOCO: «De Ketelaere non sarà penalizzato dal cambio di sistema anche se non esiste un sistema di gioco vincente. Serve attenzione e concentrazione. Ibra è pronto a stare con noi, non ci sono rimpianti per la Champions e non ce l’ha nemmeno lui perchè la sua garanzia ora è limitata, poi magari tra un mese sarà diverso. Io posso controllare l’impegno e l’attitudine dei calciatori e sono soddisfatti. Quello che si dice fuori da Milanello non lo so e non ho nemmeno tempo di pensarci».

