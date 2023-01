Pioli a DAZN: «Ci siamo bloccati, non siamo supereroi. Ritiro? Decisione che prenderò con i giocatori». Così il tecnico rossonero dopo il match perso contro il Sassuolo

Intervistato da DAZN, Stefano Pioli ha parlato dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo.

LA RIPRESA – «Dopo la partita contro la Roma ci siamo bloccati. Le cose che funzionavano prima non funzionano più. Facciamo fatica a reagire e a livello tattico. Dovrò lavorare su tante cose e in tante direzioni»

IL GOL SUBITO ALL’INTERVALLO – «Nell’intervallo pensavo che si potesse riprendere la partita: avevamo subito tanto ma avevamo creato tanto. Bisogna fare qualcosa diverso e questo tocca a me . alaqara è sotatao sttolo le nsotre potenzilità e capacità momento dificile, tutto ciò che ha zuznina ora fatica a funzionare, creadneo tantiffiso in quello cre crediamo, con più attenzione e precisione. Solo così superiamo questi momenti di difficoltà»

RITIRO – «Ritiro? Decisione che prenderò poi. Non è questo che determinerà il risultato del derby, che rimane una partita molto importante. Per reagire meglio è necessario stare insieme, lo faremo. Ma dobbiamo metterci testa e cuore per recuperare. Abbiamo gli ottavi di Champions e l’obiettivo di piazzamento proprio in Champions»

IL MOMENTO NEGATIVO – «Veniamo da tre settimane pesanti, il gol di Giroud è stata una liberazione. Nell’intervallo eravamo sicuri che potevamo riprenderla, ma subiamo subito gol per disattenzione. Non siamo supereroi. Io devo mettere apposto le cose, credendo nelle nostre capacità e provando anche a cambia re qualcosa a livello tattico»

COME A BERGAMO – «Periodo così difficile in due anni non l’abbiamo mai avuto. La sconfitta di oggi ricorda quella di Bergamo ma paradossalmente quella partita ci ha permesso di ripartire. Per superare questo momento dobbiamo lavorare meglio»