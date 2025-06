Pioli, clamorosa ipotesi sul futuro dell’ex Milan! Addio ai club? Incredibile suggestione

Pioli, spunta una clamorosa ipotesi sul futuro dell’ex tecnico del Milan: in caso di dimissioni di Spalletti potrebbe diventare CT dell’Italia

L’Italia si trova a un punto di svolta cruciale nel suo percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. La pesante sconfitta per 3-0 subita contro la Norvegia, con le reti di Sorloth, Nusa e Haaland, ha non solo compromesso seriamente il primato nel girone, ma ha anche innescato un’immediata riflessione sul futuro della panchina azzurra. A poche ore dal fischio finale che ha sancito il tonfo norvegese, l’ambiente calcistico italiano è in fermento, con l’ipotesi di un cambio alla guida tecnica che si fa sempre più concreta.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la giornata di martedì 10 giugno sarà decisiva: è fissato infatti un incontro tra l’attuale commissario tecnico Luciano Spalletti e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Fino alla prossima partita contro la Moldova, non sono previsti stravolgimenti immediati, a conferma di una volontà di non agire d’impulso e di valutare attentamente ogni scenario. L’esito di questo confronto, e probabilmente anche la prestazione contro la Moldova, saranno fondamentali per comprendere le intenzioni dello stesso Spalletti, che, da ex allenatore del Napoli, potrebbe decidere di rassegnare le dimissioni. Un’eventuale rinuncia da parte del tecnico toscano, interpretata come una presa d’atto delle difficoltà nell’incidere pienamente nel ruolo di CT, aprirebbe ufficialmente la corsa alla sua successione.

Il panorama dei papabili per la panchina azzurra ha subito significative variazioni nelle ultime due settimane. Carlo Ancelotti, recentemente nominato nuovo CT del Brasile, e Massimiliano Allegri, ufficializzato come nuovo allenatore del Milan, non sono più disponibili, riducendo così la rosa dei candidati. Al momento, i nomi che rimangono sul tavolo sono principalmente tre: Stefano Pioli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi.

Tra questi, il grande favorito sembra essere Stefano Pioli, l’ex allenatore del Milan, reduce da un’esperienza significativa e vincente con i rossoneri. Pioli, che nei giorni scorsi aveva manifestato apertura alla Fiorentina per sostituire Palladino sulla panchina viola, si trova però di fronte a un ostacolo burocratico-fiscale non indifferente. Per ragioni fiscali, infatti, Stefano Pioli sarà bloccato in Arabia Saudita fino ai primi di luglio, il che potrebbe ritardare, ma non precludere del tutto, un suo eventuale approdo sulla panchina azzurra. Questo aspetto, sottolineato da Di Marzio, è di fondamentale importanza e potrebbe influenzare i tempi della decisione federale.

Claudio Ranieri, con la sua vasta esperienza internazionale e la capacità di motivare i gruppi, e Daniele De Rossi, astro nascente tra i tecnici italiani e legato da un forte senso di appartenenza alla Nazionale, rappresentano alternative solide e di grande carisma. La situazione è fluida e l’Italia, dopo il duro colpo subito in Norvegia, è chiamata a prendere decisioni ponderate per riprendere la marcia verso i Mondiali e restituire entusiasmo a un movimento calcistico che attende risposte concrete.