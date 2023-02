Pioli: «Le critiche non sono eccessive, ma lo spirito non si è perso». Le parole del tecnico dopo il momento negativo dei rossoneri

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato delle critiche che hanno seguito le sconfitte dei rossoneri in questo 2023.

CRITICHE: «Le critiche non sono eccessive, per le ultime partite ci stanno. Solo le persone mediocri non si mettono in discussione, sono pronto a migliorare. Sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non normale. Qui c’è unione di intenti, sono molto positivo nei confronti della mia squadra. Non si è perso lo spirito ma dobbiamo dimostrarlo, questo è sicuro».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!