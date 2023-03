Pioli rassicura su Ibrahimovic: le sue parole

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa odierna, ha parlato anche delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia di Udinese-Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«Ibra sta bene, nel momento in cui c’era da fare la lista non poteva giocare. Poi Ibra è Ibra, le vuol giocare tutte e vincere tutte. Spero sia così. Ibra sta bene, non credo che possa giocare 90 minuti poi deciderò domani».

